Смартфоны на базе Android могут получить функцию текстовой расшифровки телефонных разговоров

24.04.2020, 16:53, Разное

В минувшем году американская транснациональная компания Google презентовала инновационную функцию Live Caption, при помощи которой происходит автоматическая генерация субтитров. Недавно стало известно, что возможность текстовой расшифровки телефонных разговоров с большой вероятностью могут получить смартфоны, работающие на базе ОС Android.

Вскоре после прошлогодней презентации разработчики Google сделали доступной функцию Live Caption для некоторых собственных устройств. В частности, генерацию субтитров смогли оценить владельцы нескольких моделей смартфонов Pixel. Немногим позже она появилась в Galaxy S20 от южнокорейского производителя Samsung, а также в OnePlus 7T и 8. В ближайшем будущем появление возможности текстовой расшифровки телефонных разговоров могут получить и владельцы других устройств на базе ОС Android.

Намёк на внедрение новой функции обнаружили инсайдеры в коде представленной совсем недавно компанией Google очередной сборки Android 11 Developer Preview 3, доступной пока исключительно для разработчиков программного обеспечения. Официальных комментариев относительно данных предположений от специалистов Google ещё не поступало.