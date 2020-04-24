Ученые раскрыли тайну появления темных кругов на льду Байкала

24.04.2020, 16:53, Разное

Российские исследователи приблизились к разгадке возникновения странных темных кругов на льду Байкала, представляющих опасность для пешеходов и видимых только из космоса. Формироваться они могут из-за особенностей рельефа и вихрей, возникающих в толще воды.

До 2003 года научное сообщество ничего не знало о существовании кругов, поскольку впервые их обнаружили во время изучения космических снимков. Диаметр таких структур варьируется от 4 до 10 км, а появляются они в основном весной, когда ледовый покров готов разрушиться.

Несмотря на то, что толщина льда внутри и за пределами круга составляет один метр, его граница более тонкая. Ее размеры колеблются от 20 до 30 см, поэтому в этих местах люди и техника могут провалиться под лед. Возникает такая структура из-за вероятных антициклонических вихрей, поднимающих теплую воду вверх, отметили сотрудники Лимнологического института СО РАН, запустившие в районе мыса Нижнее Изголовье спутниковые радиобуи. Эти устройства подтвердили наличие таких вихрей.