 

Ученые раскрыли тайну появления темных кругов на льду Байкала

24.04.2020, 16:53, Разное

Российские исследователи приблизились к разгадке возникновения странных темных кругов на льду Байкала, представляющих опасность для пешеходов и видимых только из космоса. Формироваться они могут из-за особенностей рельефа и вихрей, возникающих в толще воды.
До 2003 года научное сообщество ничего не знало о существовании кругов, поскольку впервые их обнаружили во время изучения космических снимков. Диаметр таких структур варьируется от 4 до 10 км, а появляются они в основном весной, когда ледовый покров готов разрушиться.

Несмотря на то, что толщина льда внутри и за пределами круга составляет один метр, его граница более тонкая. Ее размеры колеблются от 20 до 30 см, поэтому в этих местах люди и техника могут провалиться под лед. Возникает такая структура из-за вероятных антициклонических вихрей, поднимающих теплую воду вверх, отметили сотрудники Лимнологического института СО РАН, запустившие в районе мыса Нижнее Изголовье спутниковые радиобуи. Эти устройства подтвердили наличие таких вихрей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Дочь Ольги Зарубиной собирается потребовать с Александра Малинина 10 миллионов рублей

21.04 / Мнение: Амнистии не будет…

29.03 / В мире: Коронавирус обнажает правду про американский ГУЛАГ

10.04 / “Я не хочу рожать себе раба”: Певица Елка рассказал об отношении к семье и детям

17.03 / Мнение: Карта распространения эпидемии, опасность наличных денег и число тестов на коронавирус

12.04 / Эксперт провел тестирование пуленепробиваемого одеяла под “свинцовым дождем”

18.03 / Не дефицит: почему на самом деле опустели полки в московских магазинах

13.03 / Мнение: О потенциально главных жертвах коронавируса

27.03 / Семь человек сгорели заживо при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

26.02 / Мнение: Приоритеты влечений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска