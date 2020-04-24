 

Януковича вызвали на допрос по делу о госизмене экс-главы Генштаба Украины

24.04.2020, 16:53, Новости дня

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о госизмене экс-главы Генштаба Владимира Заманы.

В опубликованной повестке ГБР указывается, что Янукович вызывается на допрос 30 апреля к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР. Януковича вызывают для «определения процессуального статуса и проведения следственных действий в уголовном производстве №62019000000000046 (бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы)», передает ТАСС.

Владимир Замана был руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Украины с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. С 22 февраля по июнь 2014 года был уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью министерства обороны Украины.

Следователи военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали Заману в прошлом году по подозрению в государственной измене. Замана якобы целенаправленно сокращал вооруженные силы и военкоматы, а это затруднило мобилизацию с военного конфликта в Донбассе. 



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