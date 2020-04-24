Польский концерн PGNiG обвинил Газпром в неисполнении контракта

24.04.2020, 16:48, Новости дня

Польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по Ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме, сообщил глава концерна Еже Квечиньский.

«PGNiG хочет сообщить, что наш партнер Газпром не придерживается положений Ямальского договора и не выполняет вердикт арбитражного суда в Стокгольме, который установил новую формулу формирования цены на приобретаемый нами газ. Это выражается в том, что текущие счета, которые мы получаем от нашего российского партнера, рассчитаны по старой ценовой формуле. Мы информируем об этом рынок, потому что считаем, что это проявление использования доминирующей позиции Газпрома на рынке», – сказал Квечиньский, передает ТАСС.

В PGNiG также заявили, что получили неверные данные по оплате счетов, и обратились в Газпром с просьбой скорректировать их, но не получили ответа. В связи с этим концерн начал оплачивать счета не по выставляемым Газпромом счетам, а по счетам, установленным стокгольмским арбитражом.

«По мнению компании, такая позиция Газпрома лишена правовых оснований, так как вердикт окончателен и действует для обеих сторон», – заявили в польской компании.

«Счета оплачены PGNiG (в установленные контрактом сроки) в размере, вытекающем из новых ценовых условий Ямальского контракта, зафиксированных в вердикте [суда в Стокгольме]», – добавили в концерне.

Ранее PGNiG сообщил о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде, который рассматривал спор компании с Газпромом о цене на газ. Утверждается, что российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов.

В ноябре 2019 года PGNiG передал Газпрому сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа 31 декабря 2022 года. В первом полугодии 2019 года Варшава сократила закупки российского газа на 28%. После истечения контракта с Газпромом Польша собирается резко нарастить покупки СПГ из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с поставками газа в Польшу, которая через два года сможет полностью отказаться от закупок у Газпрома.