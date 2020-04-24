 

Австралийский хор исполнил песню «На поле танки грохотали» на самоизоляции

24.04.2020, 16:48, Новости дня

Мужской хор Dustyesky из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали» по видеосвязи.

Музыканты не говорят по-русски, они учат тексты на слух, а смысл слов понимают из переводов.

«Мы приносим песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы почувствовали любовь и радость», – рассказал один из основателей хора Эндрю Свэйн.

Видеозапись публикует RT.

 



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