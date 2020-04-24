Россияне оценили помощь волонтеров в условиях коронавируса

24.04.2020, 16:48, Новости дня

Почти три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях распространения коронавируса, говорится в результатах соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ провел опросы среди россиян о готовности оказывать помощь людям на карантине и их оценке волонтерской деятельности в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Исследование опубликовано на сайте организации.

Согласно опросу, три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь населению в условиях распространения коронавируса. Чаще так считает молодежь 18-24 лет (87%). Обратного мнения придерживается 13% наших сограждан, столько же затруднились оценить значимость волонтерской поддержки в условиях неблагоприятной эпидемиологичекой ситуации.

Лично готовы оказать помощь людям, которые находятся на карантине, в том числе одиноким, две трети россиян (64%). Чаще о готовности помогать другим сообщали мужчины (73%), а также россияне в возрасте 35-44 лет (71%) и 45-59 лет (72%). Треть россиян не готовы оказать помощь (34%), такой ответ чаще давали женщины (41%), а также молодежь 18-24 лет (43%) и пожилые россияне старше 60 лет (44%).

Ранее на этой неделе участники акции #МыВместе во вторник оказали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием.

Тем временем «Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их с главными праздниками. Так, активисты движения в Вологодской области устроили специальный концерт в честь юбилея ветерана.