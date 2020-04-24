“Там очень хорошие условия”. В Финляндию на чартере доставили сезонных работников из Украины

24.04.2020, 16:45, Новости дня

23 апреля в Финляндию на чартерном авиарейсе прибыла первая группа сезонных работников из Украины, сообщила газета Ilta-Sanomat.

Самолет приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Из Украины прилетело около 180 человек.

По данным издания, в основном это работники, которых пригласили местные фермеры. В аэропорту украинцев встречали работодатели.

Журналисты выяснили, что многие украинцы прибыли в Финляндию не первый раз, некоторые работают на местных фермах по 10 лет.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, Финляндия испытывает нехватку рабочий силы, особенно в сфере строительства, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельского хозяйства, информировала телекомпания Yle.

Представитель Центрального союза сельскохозяйственных производителей Финляндии Марко Маки-Хаколан сказал MTV, что в ближайшее время в Финляндию должны прибыть около 1500 сезонных работников, большинство – из Украины. Для их доставки союз в координации с ведомствами организовывает чартерные рейсы. Следующая группа трудовых мигрантов из Украины должна прилететь на следующей неделе.

Все прибывшие в Финляндию должны пройти 14-дневный карантин. Фермеры рассказали Ilta-Sanomat, что они обязаны обеспечить украинцев местами для изоляции. Например, Пентти Иконен из Кангасниеми сообщил, что подготовил для украинцев дачу.

Журналисты телеканала “1+1”, которые накануне провожали украинцев в аэропорту Борисполь, выяснили, что большинство из них задействованы в сфере сельского хозяйства.

“Поля, клубника, ягоды… Там очень хорошие для нас условия”, – сказала Елена Михальчук, которая отправилась в Финляндию.

Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто рассказал в начале апреля, что трудовых мигрантов будут доставлять в страну за счет работодателей.

О проблемах в связи с отъездом украинских работников сообщили и польские компании. До кризиса в Польше работало около 1,5 млн украинцев.

Из-за вспышки коронавируса многие страны, в том числе Украина, закрыли свои границы и призвали граждан вернуться домой из-за рубежа. С 28 марта Украина прекратила регулярное авиасообщение с другими странами, украинцам, которые не могли попасть домой, власти помогали с эвакуацией.

По оценке украинских властей, за время карантина в Украину из разных стран вернулись около 2 млн трудовых мигрантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна сделать все, чтобы приехавшие из-за рубежа украинцы остались дома. “Рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения”, – сказал он в видеообращении к нации в начале апреля.