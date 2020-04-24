Пожар в одном из лесничеств в Чернобыльской зоне отчуждения локализован

24.04.2020, 16:45, Новости дня

В Чернобыльской зоне по состоянию на утро 24 апреля удалось локализовать пожар вблизи села Рассоха в Дитяткивском лесничестве. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Владимир Демчук. Брифинг обнародовала пресс-служба ведомства.

“На двух ячейках вблизи сел Кривая Гора и Рудьки – Буряковка продолжаем работать по периметру и внутри, где есть возможность. За прошедшие сутки не допущено распространение пожаров за пределы существующих периметров”, – сказал Демчук.

По его словам, за сутки инженерная техника создала до 100 км минерализованных полос и дорог. К тушению пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения привлечено более 1050 человек и 250 единиц техники.

В Житомирской области на локализованных очагах пожаров в Овручском районе ситуация остается контролируемой, открытого огня нет.

“Вместе с тем в Олевском районе вчера во второй половине дня возник новый очаг пожара в лесном массиве Пояскивского лесничества, который из-за сильных порывов ветра быстро распространился до 200 га и местами переходил в верховой. Благодаря привлечению авиации ГСЧС за несколько часов удалось ликвидировать верховой пожар, а привлечение достаточного количества пожарных расчетов Гослесагентства и ГСЧС позволили остановить его дальнейшее распространение, защитить от огня село Замысловичи и Полесский государственный заповедник. Утром открытого огня на этом очаге нет, наблюдается задымление в результате тления древесины, принимаются меры по ликвидации пожара. По результатам воздушной разведки в случае необходимости будут привлечены дополнительные силы Гослесагентства и ГСЧС”, – сообщил Демчук.

Лесные пожары в Житомирской и Киевской областях продолжаются с начала апреля. Дым от этих пожаров стал причиной существенного ухудшения качества воздуха в столице. Продукты горения также достигли Харькова, который находится примерно в 500 км от Киева.

23 апреля в Белокоровицком лесхозе (Олевский район Житомирской области) начался еще один масштабный лесной пожар.