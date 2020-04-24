В Испании от коронавируса скончались 367 человек. Это минимальные суточные потери за месяц

24.04.2020, 16:44, Новости дня

За последние 24 часа в Испании от коронавирусной инфекции скончались 367 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Как отмечает испанская газета El Pais, это минимальные суточные потери с 21 марта, когда было зарегистрировано 324 летальных случая. Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Испании, таким образом, выросло до 22 524 человек. По этому показателю страна занимает третье место в мире после США (почти 50 тыс.) и Италии (25,5 тыс.).

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 достигло 219 764 (из них 2796 – за последние сутки). По этому показателю Испанию уступает только США, где за все время эпидемии заразились более 875 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,73 млн человек, более 191,9 тыс. из них скончались, 750,9 тыс. выздоровели.