 

Том Хэнкс поддержал мальчика по имени Корона, которого травили одноклассники

24.04.2020, 16:42, Новости дня

Восьмилетний школьник из Австралии стал объектом нападок одноклассников из-за своего имени: его зовут Корона, и сверстникам показалось "забавным" называть его коронавирусом.

Расстроенный ребенок решил написать Тому Хэнксу, который недавно вместе с женой перенес это заболевание. Он поинтересовался здоровьем актера и его жены и попросил о поддержке.

Американский актер был очень тронут его письмом, сообщает Reuters, и ответил мальчику, обратившись к нему: "Дорогой друг Корона!"

Хэнкс отметил, что он — единственный из известных ему людей с таким красивым и необычным именем. Кроме того, актер передал ребенку печатную машинку "Corona", которой пользовался он сам, и попросил Корону напечатать ему ответ на ней.

Ранее сообщалось, что Хэнкс с супругой Ритой Уилсон после того, как они переболели COVID-19, стали донорами крови для разработки вакцины от нового коронавируса.



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