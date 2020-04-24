Банк России продолжит политику снижения стоимости кредитов

24.04.2020, 16:42, Новости дня

Банк РФ видит возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Снижение показателя может быть быстрее, чем в докризисных условиях.

"Мы все практически видим потенциал смягчения денежно-кредитной политики. Вопрос, как быстро и когда использовать этот потенциал, и считаем, что действительно есть потенциал снижения ставки, в том числе до, на уровне 100 базисных пунктов", — отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Она отметила важность происходящего – в основе пятничного решения "кардинальный пересмотр нашего взгляда на развитие экономики и динамику инфляции на ближайшие три года". Шаг снижения ставки может быть больше 0,25 процентных пункта. "Для возвращения инфляции к цели и стабилизации ситуации в экономике могут потребоваться более решительные шаги", — отметила глава ЦБ.

Совет директоров Банка РФ на заседании в пятницу, 24 апреля, снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. – с 6% до 5,5%. Такой ставка была до кризиса 2014 года. По прогнозу Банка России, инфляция составит 3,8-4,8%, а ВВП снизится на 4-6% в 2020 году. Господдержка экономики сократит падение ВВП РФ на 2%. Основное снижение ВВП придется на второй квартал — до 8%, "но затем начнется постепенное восстановление экономики", — подчеркнула глава ЦБ.

Пандемия и падения мирового спроса сокращают потребление по всему миру. Центробанки стран взяли курс на удешевление денег для экономики, снижая ставки, одновременно предоставляя льготные кредиты пострадавшим от пандемии. Банк РФ при оценке ситуации и прогнозировании учитывал данные о энергопотреблении, финансовых потоках, расходах населения, "а также на опыт других стран, где пандемия начала развиваться раньше".

Банк РФ одновременно со снижением ключевой ставки сообщил в пятницу о снижении с 27 апреля ставки по ссудам банкам на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса до 3,5% с 4%.

ЦБ к июлю планирует представить новый макропрогноз, но считает, что сегодняшняя ситуация отличается от предыдущих кризисов. Банковская система остается стабильной, с большим запасом прочности, инфляция остается низкой. Банкам помогла бы "удлинненная" ликвидность, и ЦБ рассматривает удлинение сроков РЕПО. Остается лишь перезапустить экономику. Это станет возможным после снятия карантинных ограничений.

Сейчас спрос стимулировать сложно, когда люди сидят дома, а производство и бизнес почти полностью не работают. "Это может быть менее эффективно, чем стимулировать спрос уже на выходе из периода ограничительных мер", — пояснила глава ЦБ, уточнив, что спрос обязательно надо поддержать — "мы ожидаем серьезного падения спроса". За решением ЦБ снизить ставку последует снижение ставок по кредитам и у других банков: ставшие менее дорогими деньги поддержат население, спрос и экономику.