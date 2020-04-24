Управделами Московской патриархии заразился COVID-19

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24.04.2020, 16:42, Новости дня

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Сообщается, что по совету врачей митрополит принял решение пройти курс лечения в больнице. Отмечается, что его состояние здоровья на данный момент не вызывает опасений.

Митрополит Дионисий был назначен управляющим делами Московской патриархии в октябре 2019 года. С момента создания 23 марта 2020 года возглавляет рабочую группу при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 24 апреля в РФ зарегистрировано 68,622 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 5849 за минувшие сутки. 5568 человек выздоровело, 615 скончалось.

Всего же на данный момент в разных странах мира COVID-19 заразились 2,753,599 человек, 762,006 из вылечились, 192,324 умерли.



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