Мнение: Чем отличается Тина Канделаки от Deutsche Bank?

24.04.2020, 16:30, Разное

Даю сразу ответ: ничем. И вот почему.

Не буду рыться в архиве твиттера или телеграма – попалось мне тут высказывание красивой телеведущей, что дескать 2020 мы проживем, 2021 спалим Стабфонд и все остальное, а вот в 2022 – надо будет затянуть пояса. Типа – кризис он не тетка и даже не дядька. К чему я это? А вот, пожалуйста, разродилось серьезное учреждение Deutsche Bank:

Ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) России может хватить только на два года, если цена Urals сохранится на уровне 15 долларов за баррель. Об этом говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank, на который ссылается ТАСС.

Так выпьем же, ага, за кибернетике, как говорили в одном любимом советском кино.

Але, уважаемая Тина и неуважаемый немецкий типа банк.

1) Кто в нашем чудном мире строит прямые матпрогнозы, тот кто? Правильно – бьюти-блогер! Хайпануть это умеют не только лишь все, а подумать – это пускай Путин, ага. Ну, умеете вы типа считать (на самом деле нет) – если бы вы отвечали за свои прогнозы, обычно, печальные, я бы порадовался. Но это так – никто не вспомнит не через год и не через два года, а через неделю, кроме меня – про ваши вангования. Выводы ясны? Нет, ок, второй пункт.

2) Уважаемая Тина, а вы могли представить, что происходит сейчас месяц назад? А полгода? А год? Почему мы должны верить, что вам, что немецкой шарашке? В той же Германии сейчас будет куда как веселее, да, собственно, кое-кто забыл, что им беженцев кормить на фоне кризиса? А кто-нибудь прогнозировал, когда дерибанили Ливию – про то, что будет дальше? Кстати, а Доич Банк, сколько помню, сам почти банкрот – это никого не смущает? Ну, как и рейтинги одного телеканала…

К чему я это все? Конечно, только к одному. Не читайте и не слушайте вы "экспертов". Читайте "УспехРаша", смотрите Ютуб-канал – УспехРашаТВ, а также сегодня, чуть позже еще напишу – смотрите сегодня первый стрим на моем ресурсе. Что характерно, больше 14 лет не был в прямом эфире.

Счастья вам.