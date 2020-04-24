 

Степан Меньщиков и Илья Яббаров поругались на шоу «Бородина против Бузовой»

24.04.2020, 16:30, Разное

На Instagram-станице телепроекта «Дом 2» появился анонс очередного выпуска шоу «Бородина против Бузовой». Судя по обнародованным кадрам, зрители станут свидетелями ссоры Степана Меньщикова и Ильи Яббарова.
Конфликт разгорелся из-за того, что Илья Яббаров не захотел обсуждать пару Екатерины Богдановой и Николая Должанского. Это не понравилось Степану Меньщикову, и он заявил: его коллеге по проекту следует делать всё, говоримое ему создателями шоу. Избранник Ангелины Монах назвал оппонента «поросёнком», призвав того «пожаловаться своей маме». Степан Меньщиков также добавил: обида участника «Дома 2» заключается в том, что коллеги не обсуждают его персону, а сосредотачивают внимание на других парах.

В конце опубликованного в Instagram ролика супруг Ангелины Монах заявил: Илье Яббарову в любом случае придётся сделать так, как велят ему ведущие реалити-шоу. Степана Меньщикова поддержали и иные участники телепроекта, включая Романа Капаклы, Алексея Купина и Майю Донцову. Однако Николай Должанский воздержался от того, чтобы сказать что-нибудь Илье Яббарову.



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