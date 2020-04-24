 

Рубль усилил рост на решении ЦБ по ключевой ставке

24.04.2020, 16:16, Новости дня

Рубль усилил рост к доллару и евро после решения Банка РФ понизить ключевую ставку до 5,5% годовых, следует из данных Московской биржи.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 13.40 (мск) снижался на 34 копейки – до 74,43 рубля. Курс евро снижался на 32 копейки, составив 80,30 рубля. Сразу после выхода пресс-релиза ЦБ доллар и евро опустились дополнительно более чем на 15 копеек, передает РИА «Новости».

Банк РФ в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых, обновив ее на уровень исторического минимума конца 2013 года – начала 2014 года. 

Отмечалось, что ЦБ переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, и допускает возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.



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