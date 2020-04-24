Экс-депутата Госдумы Волчека и бизнесмена Плиева арестовали по обвинению в мошенничестве

24.04.2020, 16:16, Новости дня

Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал экс-депутата Госдумы Дениса Волчека, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Волчека до 22 июня», – сообщила Кокая, передает РИА «Новости».

Также арестован проходящий по этому же делу бизнесмен Зураб Плиев. Фабулу дела в суде прокомментировать отказались.

Издание «Коммерсант» сообщало, что Волчек был одним из акционеров банка «Ренессанс». После банкротства кредитной организации и исчезновения 9,5 млрд рублей возбуждено уголовное дело.

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля из Петербурга в Москву для проведения следственных действий. В четверг Волчеку предъявили обвинение. По версии следствия, Волчек и Плиев пообещали московскому бизнесмену почти за 1,5 млн евро «решить вопрос» об уголовном о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс», по их мнению, он вскоре мог стать фигурантом этого дела. Сообщалось, что потерпевшим и написавшим заявление был совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО «КБ «Ренессанс» Андрей Розов.