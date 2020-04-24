 

Xiaomi запатентовала поворотную конструкцию смартфона, «подсмотренную» у моделей Nokia

24.04.2020, 16:09, Разное

Китайская корпорация Xiaomi зарегистрировала патент, описав уникальную на первый взгляд поворотную конструкцию смартфона. Но если вспомнить такие модели Nokia, как 3250 и 5700, то создаётся впечатление, будто бы разработчики «подсмотрели» механизм у финской компании.
Патент был утверждён специалистами Национального управления интеллектуальной собственности КНР 24 апреля. В описании к нему имеются изображения, помогающие понять, в чём заключается уникальность поворотной конструкции мобильного телефона. Так, в правой части гаджета расположены привычные клавиши включения и регулирования громкости, а в левой – две другие кнопки. Как предполагается, с помощью одной из них будет запускаться персональный ассистент, а посредством второй пользователь сможет управлять затвором камеры.

В обычном состоянии смартфона фронтальная его часть имеет безрамочный дисплей, разделенный по горизонтали на 2 части и не сгибающийся, но поворачивающийся вокруг центральной оси. В повёрнутом положении пользователь сможет делать селфи.

Поскольку речь идёт всего лишь о патенте, нет гарантии того, что Xiaomi в действительности запустит в производство смартфон с поворотными экраном и камерой. Однако в истории индустрии уже были необычные образцы мобильных аппаратов с поворотным модулем камеры – тот же Samsung Galaxy A80, к примеру.



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