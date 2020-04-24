Дарья Мельникова не советует спешить с ранним материнством

24.04.2020, 16:09, Разное

Мама двоих детей Дарья Мельникова счастлива в семейной жизни с Артуром Смольяниновым. Вместе с тем она считает, что спешить с ранним материнством не стоит.

Годы после замужества и рождения детей актриса называет тяжелыми. Однако она говорит о своих малышах как об «истинном счастье» и каждый день благодарит судьбу за их появление. Слыша эти рассуждения, поклонники сразу же вспоминают энергичную Женю Васнецову в сериале «Папины дочки», которая не привыкла скрывать свои мысли и чувства, подстраиваясь под чье-то мнение. Встреча с актером Артуром Смольяниновым, который на 8 лет старше Мельниковой, определила дальнейшую жизнь 21-летней девушки.

Для неё любовь и брак всегда были синонимами, а за все годы супружеской жизни она не устает повторять, каким хорошим мужем и отцом для их сыновей Артура и Марка стал её избранник. Они не делали из своих отношений тайны, отмечает актриса, просто рекламировать свою личную жизнь не считают нужным. Как вместе решили, так и сделали. И рожала своих малышей актриса не в больнице, которую страшно боялась, а дома вместе с мужем и опытной акушеркой.

«Легкой на подъём семье», по словам Дарьи Мельниковой, нужно быть постоянно в процессе активной деятельности. И даже режим самоизоляции не заставит их сидеть сложа руки. Актриса ведет блог о материнстве, занимается благотворительностью, участвует в творческих проектах, но при этом она — хранительница домашнего очага и самая лучшая мама.