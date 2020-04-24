 

Карантин пошел на пользу: Шакира окончила онлайн-курсы по философии

24.04.2020, 16:08, Разное

Для многих призывы использовать домашнее заточение с пользой и научиться чему-то новому остаются лишь словами – но только не для певицы Шакиры. Артистка не стала смотреть на карантине тысячи фильмов или читать всю художественную литературу разом – она пошла еще дальше и увлеклась исследованием древней философии. Столь непростой предмет Шакира изучала на онлайн-курсах Пенсильванского университета и даже получила сертификат о том, что “выпустилась” с отличием. Его певица и продемонстрировала в личном Instagram. 

Я только что закончила свой 4-недельный курс по древней философии от Пенсильванского университета. Знаю… моя сфера интересов не особенно практична, но ее изучение заняло у меня немало ночных часов после того, как дети засыпали. Спасибо Платону и его предшественникам за ту радость, которую я испытывала весь последний месяц.

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Публикация от Shakira (@shakira)23 Апр 2020 в 8:36 PDT

Ранее певица также писала о своей учебе в блоге – в самом начале прохождения курса. И среди одной из причин для таких занятий назвала следующую: “Пора уже подумать о чем-то еще, кроме мультфильма “Собачий патруль”.

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Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique)25 Мар 2020 в 1:31 PDT

Последняя ремарка наверняка относится к любимому времяпрепровождению сыновей певицы: 7-летнего Милана и 5-летнего Саши, которых она воспитывает вместе с супругом, футболистом клуба “Барселона” Жераром Пике. Впрочем, дети Шакиры занимаются на карантине не только просмотром мультиков. Не так давно она выкладывала в блоге фото в ярких футболках в стиле “тай-дай”, за необычный цвет которых отвечал юный “дизайнер” Милан. Также мальчик начал сочинять стихи – причем на английском языке – и первые опусы посвятил отцу. Пятилетнему Саше оказалась по нраву другая творческая профессия – модного фотографа: по словам Шакиры, во время пребывания дома он постоянно норовит сфотографировать маму.

Шакира в футболке авторства МиланаПоэзия 7-летнего МиланаЧто же касается самого Жерара, то его досуг менее притязателен: он снимает видео самой Шакиры, а также… играет в теннис при помощи туалетной бумаги. К этому неожиданному занятию он пристрастился в рамках  #20TouchChallenge, который запустил в Twitter российский теннисист Андрей Рублев.



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