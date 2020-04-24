Алекс Родригес о свадьбе с Дженнифер Лопес: “У нас есть четыре сценария”

24.04.2020, 16:08, Разное

Алекс Родригес сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес больше года назад: в марте 2019-го он опустился на одно колено перед возлюбленной прямо на берегу океана, на Багамах, и подарил кольцо с огромным бриллиантом. Долгое время пара откладывала свадьбу, заявляя в интервью, что еще даже не приступала к планированию. “Вот пройдет “Суперкубок”, тогда и начнем”, – говорила Дженнифер. Шоу, на котором она выступала вместе с Шакирой, осталось в прошлом, а в настоящее стало сложно верить. Свадьбу Алекс и Джей Ло отложили на неопределенный срок, и все из-за COVID-19. Однако пара все же активно готовится к торжеству, о чем Алекс рассказал в новом интервью Entertainment Weekly:

Мы встречались с организаторами в Zoom и размышляли, как могут развиваться события в течение следующих 12 месяцев. У нас есть уже 3 или 4 разных сценария. Мир меняется с невероятной скоростью. Обычно, когда ты планируешь год – в плане рабочего расписания или финансовых расходов, последнее, о чем ты думаешь – что все может рухнуть и намертво остановиться, как, например, сейчас. Так что нам приходится быть готовыми к переменам, очень активными и действовать в соответствии с обстоятельствами. Но в то же время, думаю, важнейшей задачей каждого из нас сейчас является самодисциплина и изоляция. Мы должны пройти это вместе, подвиг каждого человека важен. Мы можем победить это только общими усилиями.

Несколько слов на свадебную тему сказала и сама Дженнифер Лопес в эфире шоу Эллен Дедженерес две недели назад. На вопрос телеведущей, на какое время они с Алексом перенесли торжество, которое должно было состояться, по словам Эллен, как раз в апреле, Дженнифер ответила:

Мы будем смотреть, как будут дальше развиваться события. Честно говоря, мне вообще сложно поверить в происходящее, так что планировать сейчас какие-то даты и все такое просто невозможно. Мы пока поставили все на паузу, как и весь остальной мир. Ничего не поделаешь, нам придется подождать несколько месяцев.

Напомним, Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес 9 марта 2019 года на берегу океана на Багамских островах. Влюбленные лично поделились этой прекрасной новостью с поклонниками, сначала опубликовав фото кольца Джен, а затем и кадры с помолвки.

Пара знакома с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес:

Я обедала в одном ресторане, ела салат “Кобб” и мексиканский суп “Тортилья”, как вдруг увидела его, он проходил мимо. Почему-то мне захотелось подойти, похлопать его по плечу и сказать: “Привет, Алекс!” Так мы и встретились. А потом он написал мне сообщение и пригласил на ужин.

Также в октябре 2017-го Дженнифер и Алекс появились на обложке Vanity Fair и дали первое совместное интервью, в котором подробно рассказали о повторном знакомстве и первом свидании, а также о том, что их привлекает друг в друге больше всего.

Мне кажется, я понимаю его так, как никто другой, – говорила тогда Дженнифер. – И он однозначно понимает меня лучше, чем кто-либо за всю мою жизнь. Он добился огромных успехов, когда ему было чуть за 20. В таком возрасте он заключил крупнейший бейсбольный контракт. Я в этом же возрасте снялась в первоклассном фильме и выпустила первоклассный альбом и тоже вошла в историю. У каждого из нас были взлеты и падения, мы проходили непростые испытания, когда нам было 30 и больше, и к 40 годам мы уже прошли через очень многое в жизни. И что важнее всего, мы оба проделали огромную работу над собой. Мы приложили много усилий для того, чтобы стать лучше. Мы понимаем друг друга и в этом отношении. Когда мы разговариваем, часто возникает фраза: “О Боже, и со мной такое было!”