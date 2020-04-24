 

Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ

24.04.2020, 16:08, Новости дня

Президент Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки Центробанка и заступился за его главу Эльвиру Набиуллину.

«Вчера это было шесть процентов, сегодня – 5,5 процентов, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время», – сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по вопросам развития автопрома, информирует РИА «Новости».

«Наверное, Эльвира (Набиуллина, – прим. ВЗГЛЯД) сейчас смотрит и думает – вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили а вы…», – пошутил глава государства.

«Нет, все отлично, я всецело поддерживаю снижение процентной ставки, всецело поддерживаю», – сказал Белоусов.

Напомним, Банк РФ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.



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