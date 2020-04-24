ЭИСИ провел с губернатором Кузбасса беседу о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

24.04.2020, 16:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел первую из цикла разговоров с главами регионов беседу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В диалоге обсуждались наиболее эффективные решения, которые помогают бороться с коронавирусом.

Интервью проходят в формате двусторонней трансляции в Instagram проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Основная задача прямых эфиров – обмен эффективными практиками по борьбе с коронавирусом для их дальнейшего тиражирования в других субъектах России. Новый формат общения с губернаторами, предложенный ЭИСИ, позволяет максимально открыто проинформировать и население региона, и представителей других субъектов РФ о борьбе с коронавирусом. Прямые эфиры в обязательном порядке предполагают обратную связь с гражданами, которые могут задавать свои вопросы в комментариях к трансляции.

Первый прямой эфир с губернатором Кузбасса по состоянию на 15.00 24 апреля посмотрели более 10 тыс. человек.

Несколько дней назад президент Владимир Путин отметил Кемеровскую область как регион, где применяются наиболее эффективные практики противодействия распространения коронавируса. Поэтому 24 апреля Кислицына поговорила с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым о том, какие решения позволили достичь такого результата.

Разговор начался с обсуждения принятых в регионе эпидемиологических и профилактических мер, которые позволили снизить темпы распространения болезни и положительно отметить проводимую работу в этом направлении. Цивилев объяснил, что ключевым фактором для достижения такого положительного результата в этом направлении является скорость. «Всегда нужно работать на опережение, это главный фактор в любой критической ситуации, и мы, действительно, вводили многие меры на опережение, и вот такая наша работа, конечно, принесла свои плоды. Несмотря на то, что мы очень густонаселенный регион, регион транзитный, промышленный, и нам нельзя было останавливать промышленность, мы достигли неплохих результатов», – сказал он.

Губернатор рассказал, что за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в медицинских учреждениях области получают лечение от коронавирусной инфекции 70 пациентов. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2251 человека.

Также Цивилев разъяснил, что в основу профилактических мероприятий региона заложен принцип умной системы ограничений, которые вводятся точечно в различных регионах Кузбасса в зависимости от ситуации в каждом городе или районе. Так, было отмечено, что в регионе есть пять населенных пунктов, где закрыта вся сфера обслуживания кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости. В этих районах введены более жесткие ограничительные меры. И есть районы, где наоборот работают все магазины и рынки, функционирует практически вся сфера обслуживания, кроме общепита, спортивных клубов и учреждений культуры. Торгово-развлекательные центры закрыты везде. Именно такие меры, по словам Сергея Цивилева, позволяют не усложнять без необходимости жизнь людей, не допустить полной остановки производств, что критически важно для такого промышленного региона, как Кузбасс, и одновременно затормозить развитие болезни.

Основная задача во время эпидемии – развитие соответствующей инфраструктуры для борьбы с ней. В разговоре губернатор Кемеровской области особо подчеркнул досрочное достижение нормативов Минздрава по созданию медицинской инфраструктуры для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Кузбасс с опережением на пять дней выполнил их, сообщил Цивилев. В медицинских учреждениях региона имеются 1329 коек для размещения больных коронавирусом, 931 койка обеспечена кислородом, 465 коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Задачу президента Владимира Владимировича Путина и правительства РФ мы выполнили с опережением. Межведомственная комиссия провела проверку, я также выезжал с инспекцией – места в больницах действительно готовы, подключены к системам подачи кислорода, обеспечены аппаратами ИВЛ», – сказал Цивилев.

Губернатор также добавил, что регион готовится к различным сценариям развития событий. «Я поставил задачу в течение двух недель развернуть в регионе еще 1300 коек. На данный момент 600 из них уже готовы. Очень надеюсь, что они нам не пригодятся, но мы всегда должны быть готовы к худшему сценарию и действовать на опережение», – сказал Цивилев.

Среди дополнительно принятых мер в борьбе с пандемией губернатор обратил внимание на такие, как строительство в Новокузнецке новой современной инфекционной больницы, которое планируется закончить за 6 месяцев; оперативный старт производства клапанов для подключения ИВЛ к системам подачи кислорода на собственных предприятиях; запуск работы сервисного центра по ремонту списанных ИВЛ и других наркозно-дыхательных аппаратов; увеличение объема производства защитных костюмов для медиков (до 1500 костюмов в сутки); производство навесного оборудования для КАМАЗов для дезинфекции улиц и общественных пространств (уже 5 таких машин работают, к 15 мая их количество будет доведено до 64) и др.

В ходе беседы обсуждался и вопрос относительно региональных мер поддержки медицинского персонала. Поддержка медиков в регионе идет по трем направлениям. Первое – это материальная поддержка. Региональные выплаты врачам в дополнение к федеральным составили по 100 тыс. рублей. Среднему медицинскому персоналу – по 70 тыс. рублей, младшему и иному медперсоналу – по 35 тыс. рублей. Второе направление – обеспечение безопасности медработников. С этой целью регион поощряет производство защитных костюмов, дезинфицирующих средств, а также перенимает опыт Москвы по обеспечению безопасности медиков в клиниках, разделению медучреждений на зеленые и красные зоны. И третье – это освобождение врачей от лишней нагрузки.

Губернатор пояснил, что при областной больнице создан координационный пункт, который берут на себя работу с медицинскими документами. Медработникам достаточно записать аудиосообщение о состоянии пациента, специалисты координационных штабов переведут запись в печатный и электронный вид.

Цивилев отметил героический труд медицинских работников, призвав всех оценить по достоинству профессию врача и изменить к ней отношение. «В последнее время, я считаю, что было не совсем правильное отношение у нашего общества к врачам. Мы немного это отношение потеряли. При Советском Союзе отношение к врачам было гораздо лучше. И в результате перестройки оно стало другим. Поэтому сейчас, в условиях пандемии, когда врачи показывают невероятное отношение к исполнению своего долга, когда готовы рисковать своим здоровьем и своей жизнью ради людей – это как раз очень хороший повод поменять отношение всего общества к врачам. Они этого заслуживают», – сказал он.

В диалоге с губернатором Кузбасса также обсуждалась тема общественной консолидации в регионе. Цивилев рассказал, что в регионе активно развернулось волонтерское движение еще с 14 марта, сейчас в нем уже участвуют более 1100 человек, и каждый день это число увеличивается. Добровольцы помогают пожилым людям, маломобильным гражданам, чтобы им не нужно было выходить из дома.

Создан региональный штаб, работает круглосуточный единый колл-центр, где можно получить официальную информацию. «Бизнес, в свою очередь, также стремится помогать волонтерам. Компания KIA выделила 10 машин для проекта «Мы вместе», компания «Вымпелком» предоставила волонтерам бесплатные многоканальные номера для приема звонков, сеть кофеен «Подорожник» организует бесплатные обеды для волонтеров», – добавил он.

Говоря об экономике и мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии было отмечено, что регионом предпринимаются все возможные меры, чтобы максимально поддержать экономику, дать возможность предприятиям пережить сложный период и продолжить развиваться.

Цивилев уточнил, какие меры поддержки бизнеса в дополнение к федеральным мерам были введены в регионе. В частости, все приостановившие работу предприятия обязаны платить работникам не менее 2/3 зарплаты. Для этого правительство Кузбасса выделит предприятиям компенсации, которые покроют часть расходов на выплату зарплаты. Для плательщиков УСН, которые платят налог с общей суммы доходов выплаты будут снижены с 6% до 1%, то есть в шесть раз. Для тех, кто платит по схеме «доходы минус расходы» с 15 % до 5% – то есть в три раза. Муниципалитетам Кузбасса направлены рекомендации снизить единый налог на вмененный доход с 15% до 7,5%.

В завершении разговора Цивилев еще раз обратил внимание на тенденцию к общественной консолидации и солидарности, которая особенно сильно проявилась на фоне пандемии и поможет пережить все сложности. «Мы становимся гораздо более единым, сплоченным обществом, мы начинаем лучше друг друга понимать, понимать, в чем наша сила. Мы возвращаемся к исконно русским традиционным ценностям – ценностям семьи, ценностям общества, которое в состоянии быстро объединяться для решения общей задачи… Поэтому я уверен, что наша страна выйдет из этого кризиса гораздо более сильной, чем она в этот кризис вошла», – заключил он.