ВОЗ и Gilead Sciences объяснили ошибкой публикацию о провале клинических испытаний ремдесивира

24.04.2020, 16:06, Разное

Сообщалось, что в исследовании, которое проводилось в Китае участвовали 237 пациентов c COVID-19, 158 получали ремдесивир, 79 — плацебо. Через месяц умерло 13,9% пациентов, принимавших препарат, и 12,8% пациентов в группе плацебо. Испытания были остановлены досрочно из-за побочных эффектов. Из результатов клинических исследований следует, что препарат не улучшает состояние больного новой коронавирусной инфекцией и не снижает наличие патогенных микроорганизмов в крови заразившегося.

ВОЗ удалила из своей базы данных документ, заявив, что он был опубликован по ошибке, однако скриншоты исследования попали в СМИ. Производитель ремдесивира, фармкомпания Gilead Sciences выступила с заявлением о том, что публикация содержала «неуместные характеристики исследования».

«Результаты исследования неубедительны, хотя другие испытания свидетельствуют о потенциальной пользе ремдесивира, особенно для пациентов, получавших лечение на ранних стадиях заболевания. Четкую картину должны дать более масштабные исследования, которые ведутся сейчас», – подчеркнул представитель фармкомпании.

Профессор Лондонской школе гигиены и тропической медицины Стивен Эванс заявил, что для выборка участников исследования слишком мала для того, чтобы делать выводы о пользе или рисках препарата. Однако добавил, что если лекарство эффективно действует только на ранних стадиях заражения, его польза может быть куда меньше, чем ожидается.

Противовирусный препарат ремдесивир начали применять для лечения COVID-19 одним из первых. В середине апреля канадские ученые Университета Альберты заявили о том, что лекарство эффективно останавливает репликацию нового коронавируса. Сейчас в нескольких странах, в том числе в России, ведутся его клинические испытания.