В Красноярске полиция задержала участников акции протеста против карантина

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24.04.2020, 16:00, Новости дня

В центре Красноярска полиция задержала не менее четырех участников несанкционированного митинга против режима самоизоляции, сообщает Сибирь.Реалии.

Участники протестов жаловались, что им не хватает денег, а работать из-за введенного в регионе режима самоизоляции они не могут. Они требовали отменить введенные в регионе карантинные меры.

Полиция сначала требовала разойтись, предупреждая людей, что они нарушают режим самоизоляции, а затем начала задержания. Очевидцы сообщили о задержании четырех человек, у которых, по их словам, не оказалось с собой документов, удостоверяющих личность. 

“Здесь полицейских больше, чем самих участников митинга и журналистов. Митингующих где-то около десятка человек, журналистов столько же. Полиции намного больше – они в центре площади и еще по периметру расставлены. Конечно, в обычные дни такого нет. Подходят ко всем, пытаются заставить уйти журналистов, угрожая составить протоколы о нарушении режима самоизоляции. Думаю, если бы не они – митингующих было бы больше”, – рассказала журналистка Анастасия Корсакова.

Несколько дней назад в Северной Осетии около 2 тысяч человек вышли на аналогичный митинг против карантинных мер: они требовали отставки местного правительства. Организатора акции, COVID-диссидента Вадима Чельдиева, арестовали на два месяца. Также под арестом от 2 до 15 суток оказались несколько десятков участников протеста. СК РФ возбудил в отношении них уголовное дело, обвинив протестующих в применении насилия к силовикам, которые разгоняли акцию. 

Также россияне несколько дней подряд ​устраивали онлайн-митинги на Яндекс.Картах. Жители крупных российских городов в комментариях к отметкам на картах высказывали свое недовольство режимом самоизоляции и отмечали его негативные последствия для бизнеса. 

Например, жители Ростова требовали организовать “нормальную выдачу пропусков” для передвижения по городу во время карантина и заявляли: “У меня нет денег, чтобы сидеть дома”, “Накормите моих детей, и я останусь дома”, “Чем мне платить коммуналку?”. 

В Красноярске у здания администрации губернатора Александра Усса появились отметки: “Хочу мяса”, “Дайте чистое небо” (из-за экологических проблем), “Россия щедрая душа, другим поможем, на своих ***** положим”.

 



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