В столице Кыргызстана откроют кризисные центры из‑за роста случаев домашнего насилия

24.04.2020, 16:00, Новости дня

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев заявил о планах возобновить работу кризисных центров для жертв домашнего насилия, которые были закрыты из-за коронавируса. За минувший месяц действия чрезвычайного положения в столице Кыргызстана зарегистрировали 162 случая семейного насилия, заявил Орозалиев. В прошлом году за такой же период было 100 случаев.

“Учитывая сложившуюся ситуацию с увеличением домашнего насилия, мы рассмотрим вопрос открытия кризисных центров при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил в связи с тем, что там будет скопление людей. Мы готовы обеспечить безопасность этих центров и их постояльцев”, – сказал комендант Бишкека.

Ранее стало известно об увеличении на 65% случаев жестокого обращения в семьях кыргызстанцев. Также выросло количество убийств на почве домашнего насилия. Больше всего от этого страдают женщины в возрасте от 21 до 50 лет.

Увеличение количества случаев домашнего насилия в условиях режима изоляции замечено во всем мире. Из-за необходимости изоляции многие женщины оказались в “ловушке” с партнерами, склонными к жестокому обращению, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.