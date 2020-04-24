 

В столице Кыргызстана откроют кризисные центры из‑за роста случаев домашнего насилия

24.04.2020, 16:00, Новости дня

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев заявил о планах возобновить работу кризисных центров для жертв домашнего насилия, которые были закрыты из-за коронавируса. За минувший месяц действия чрезвычайного положения в столице Кыргызстана зарегистрировали 162 случая семейного насилия, заявил Орозалиев. В прошлом году за такой же период было 100 случаев.

“Учитывая сложившуюся ситуацию с увеличением домашнего насилия, мы рассмотрим вопрос открытия кризисных центров при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил в связи с тем, что там будет скопление людей. Мы готовы обеспечить безопасность этих центров и их постояльцев”, – сказал комендант Бишкека.

Ранее стало известно об увеличении на 65% случаев жестокого обращения в семьях кыргызстанцев. Также выросло количество убийств на почве домашнего насилия. Больше всего от этого страдают женщины в возрасте от 21 до 50 лет.

Увеличение количества случаев домашнего насилия в условиях режима изоляции замечено во всем мире. Из-за необходимости изоляции многие женщины оказались в “ловушке” с партнерами, склонными к жестокому обращению, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / В Испании зафиксирован минимум смертей почти за месяц

06.02 / В больнице Уханя опровергли сообщение о смерти доктора Ли Вэньляна, предсказавшего эпидемию коронавируса

11.02 / Украинский вратарь заявил, что получал предложение сменить гражданство для выступления за азиатскую сборную

27.03 / Блогер уличил кинокритика Долина в игнорировании самоизоляции после посещения Европы

17.04 / В мире: Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

06.02 / “Союз МС-13” сел в Казахстане

15.04 / Новый спорткар BMW M4 получит механическую коробку передач

24.03 / Домой – через закрывающиеся границы

13.02 / Арахамия о ролике с якобы Нефьодовым: Меня в его танцах волнует только одно – были ли растаможены все эти аксессуары?

14.03 / Три «заминированных» самолета благополучно приземлились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска