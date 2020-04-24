 

Поисками жизни на Марсе ученые из NASA займутся в дельте реки в кратере

24.04.2020, 15:53, Разное

Ученые NASA начнут искать жизнь на Марсе в дельте реки, находящейся в картере Езеро. Исследованием этого места на наличие биомаркеров займется новый ровер, который агентство планирует отправить к планете в рамках новой миссии.
По словам доцента кафедры геологических наук в Стэнфордской школе Земли Матье Лаптора, когда-то Марс не был обезвоженной планетой, на его поверхности текли реки, и дельта одной из них сохранилась в кратере Езеро. Кроме того, данная река являлась однопоточной, а на Земли ее берега всегда имеют растительность. Поэтому там могли сохраниться гипотетические биомаркеры.

На сегодняшний день астрофизики не имеют доказательств существования внеземной жизни. Однако новое исследование может помочь не только в понимании того, как могла развиваться жизнь на Земле, но и на планетах каменистого типа, при условии, что таковые маркеры будут найдены.



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