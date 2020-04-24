 

При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре погиб один человек

24.04.2020, 15:53, Разное

Около полудня в пятницу, 24 апреля, в одном из районов города Краснодар (Кубань) произошёл взрыв газа в многоквартирном жилом доме. Предварительно сообщается о гибели одного человека в результате инцидента.
Согласно оперативной информации, взрыв баллона с природным газом произошёл в квартире, расположенной на 4-ом этаже шестиэтажного жилого дома, вследствие чего возникло возгорание. Известно, что огонь на текущий момент удалось локализовать, повреждения несущих конструкций здания не выявлены. Жертвой аварии стал жилец дома пенсионного возраста. По информации РЕН ТВ, после взрыва из дома производилась эвакуация находящихся в нём на тот момент людей.

Другие подробности ЧП пока не озвучиваются. В дальнейшем причину и детали произошедшего предстоит выяснить специалистам служб, в данное время работающих на месте инцидента.



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