В Тбилиси предсказали серьезный удар отношениям с Киевом из-за Саакашвили

24.04.2020, 15:53, Новости дня

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что отношениям его страны с Украиной будет нанесен серьезный удар из-за экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя предстоящее назначение Саакашвили вице-премьером Украины, председатель парламента Грузии сказал, что это «очень повредит» отношениям двух стран.

Он считает решение Киева пригласить в правительство экс-президента Грузии, заочно осужденного на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и шесть лет лишения свободы, «непонятным для Тбилиси и неприемлемым».

«Между Грузией и Украиной существуют дружеские и стратегические отношения, но если решение (назначить Саакашвили, – прим. ВЗГЛЯД) будет принято, это очень повредит нашему политическому сотрудничеству», – сказал Арчил Талаквадзе.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал «категорически неприемлемым» для Тбилиси назначение экс-президента Михаила Сакакашвили на пост вице-премьера Украины. При этом он не исключил отзыв посла Грузии из Киева.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Позже он заявил, что согласился принять предложение.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Саакашвили может получить пост в правительстве Украины.