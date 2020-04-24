 

Ученые подтвердили первую в истории смерть человека от падения метеорита

24.04.2020, 15:51, Разное

Группа ученых из Турции и США подтвердила первый в истории случай смерти человека, вызванной падением метеорита. Он произошел 22 августа 1888 года в Ираке, сообщает Vse42.ru.

Прежде доказательств подобных смертей не было. Однако в Главном управлении государственных архивов при президенте Турции исследователям удалось найти документ, в котором описано происшествие. В нем указано, что в этот день с неба якобы посыпались большие камни, в результате чего один человек погиб и еще один был травмирован.



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