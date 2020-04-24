 

Пьяный дебошир пытался разбить головой иллюминатор в самолете и получил огромный штраф

24.04.2020, 15:51, Разное

Жителя Ленинградской области приговорили к штрафу в размере более 200 тысяч рублей за хулиганство на борту самолета. Инцидент произошел в августе 2019 года на борту авиалайнера, летевшего из Тель-Авива в Санкт-Петербург, сообщают “Невские Новости”.

Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина пытался разбить иллюминатор головой. При этом он вел себя агрессивно, ругался матом и хамил членам экипажа. В результате воздушное судно пришлось экстренно посадить в Краснодаре. На днях суд постановил, что из зарплаты нарушителя в течение полутора лет будет вычитаться 15% на погашение штрафа.



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