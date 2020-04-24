 

Перебежчик из КНДР рассказал о «реальной» ситуации с коронавирусом в стране

24.04.2020, 15:49, Новости дня

Перебежчик из КНДР Ким Ми Енг заявил, что масштабы эпидемии коронавируса в Северной Корее якобы гораздо больше, чем утверждает правительство страны.

Ким Ми Енг, ранее занимавший высокий пост в правительстве КНДР, сообщил, что северокорейские власти якобы пытаются скрыть реальное число погибших, а также опасаются, что граждане узнают правду, передает Daily Mail.

По его словам, информация о том, что в Северной Корее нет вирус-положительных пациентов – это ложь.

Напомним, один из крупнейших праздников в КНДР, День рождения основателя страны Ким Ир Сена, прошел без массовых мероприятий в связи с возможным распространением коронавируса.

КНДР еще в начале февраля объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы».

В марте президент США Дональд Трамп похвалил лидера страны Ким Чен Ына за усилия по «защите своего народа от серьезной угрозы эпидемии», и предложил лидеру КНДР «сотрудничать в противоэпидемической работе».



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