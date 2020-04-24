Путин поручил создать план по развитию энергоотрасли

24.04.2020, 15:49, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил своему помощнику Максиму Орешкину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову подготовить планы по развитию энергоотрасли.

«Хочу попросить Белоусова Андрея Рэмовича и Орешкина Максима Станиславовича подготовить такое же обсуждение по другим отраслям в ближайшее время, имею в виду прежде всего транспортную отрасль и автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки, авиация, река, море, вот это все нам нужно рассмотреть в комплексе. И большую энергетику, здесь тоже и нефть, и газ, и уголь, и атомная энергетика, сетевой комплекс обязательно», – сказал Путин на совещании по развитию автопрома, передает РИА «Новости».

Глава государства также анонсировал новое совещание, которые затронет вопросы энергетики.

«Нам нужно понимать, вот мы сейчас вводим объекты, все больше и больше объектов вводится, нам нужно, чтобы вовремя они были подключены к сетям, к энергетике и так далее. Ну и сам комплекс весь – фундаментальный, системообразующий комплекс, нужно понять, что там происходит, и если есть такая необходимость, внести какие-то коррективы в работу и поддержать», – добавил он.

Путин призвал государство, бизнес, НКО, волонтеров и граждан РФ действовать единым фронтом в борьбе с коронавирусом.

Принимать решения о возобновлении работы компаний необходимо только с учетом динамики ситуации с этим заболеванием, подчеркнул президент.

В ходе совещания Путин заявил о поддержке для автопрома. Также президент попросил правительство подготовить документы, разрешающие дистанционную продажу автомобилей.

Глава государства отметил, что нынешняя ситуация в экономике из-за коронавируса сложнее, чем в 2008-2009 годах в период мирового финансового кризиса.