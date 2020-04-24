Путин предложил направить на закупку реанимобилей 5 млрд рублей

24.04.2020, 15:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил выделить еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел.

Путин сообщил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, что считает необходимым «направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысив оперативность и доступность медпомощи, в том числе для жителей малых городов и сел», передает ТАСС.

Также глава государства призвал «разработать комплекс решений, который позволит существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием».

В частности, необходимо «провести инвентаризацию мероприятий всех национальных проектов, которые предполагают закупку автотехники, и по возможности осуществить такую закупку раньше намеченных сроков, уже в текущем году».

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли России.