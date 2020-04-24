Пенс: к началу июня пандемия может «остаться позади»

24.04.2020, 15:45, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс отметил, что при сохранении нынешних тенденций кризис вокруг коронавируса может «остаться позади» к началу июня.

Некоторые штаты в ближайшие дни начнут возобновлять экономическую деятельность: в Оклахоме, Колорадо, Джорджии, Теннесси, Южной Каролине и Техасе снимут ряд ограничений, введенных с целью сдержать распространение вируса.

Другие штаты, в том числе Северная Дакота, Южная Дакота, Айова, Монтана и Вайоминг, так и не издали предписаний оставаться дома.

«Я действительно считаю, что, если нынешние тенденции продолжатся, к началу июня пандемия коронавируса в значительной степени останется позади, и наша страна начнет открываться и возвращаться к работе», – сказал Пенс в интервью консервативному радиоведущему Рашу Лимбо.

Пенс, возглавляющий рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, отметил, что «не будет удивлен», если окажется, что многие в стране уже переболели вирусом и теперь обладают иммунитетом.

«Высока вероятность, что, если вы уже переболели коронавирусом, в будущем у вас будет некоторый иммунитет, – отметил он. – Это одна из причин того, что, если в будущем будет новый всплеск коронавируса, наша страна окажется в более выгодном положении».

«Если результаты первых исследований подтвердятся, к осени и зиме следующего года будет очень много американцев, обладающих некоторой степенью иммунитета к коронавирусу. Это станет настоящим бастионом против болезни», – добавил он.

В том же ключе Пенс высказался в среду в интервью подкасту Wall Street Journal, когда приветствовал разработку новых терапевтических методов и заверил: «У американцев будет хорошее лето».

«Тенденции по-прежнему обнадеживают, и мы действительно убеждены, что, продолжая ответственно возобновлять экономическую деятельность в одном штате за другим, к началу июня мы можем оказаться в ситуации, когда пандемия коронавируса в значительной степени останется в прошлом, и наша страна сможет двигаться вперед», – сказал Пенс.

По данным Университета Джона Хопкинса, к четвергу в США скончались от коронавируса 47 000 человек.