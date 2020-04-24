Изменение климата обесценивает собиравшиеся десятилетиями знания о морских экосистемах

24.04.2020, 15:42, Новости дня

Исследователи Ланкастерского университета уверены, что глобальное изменение климата обесценивает собиравшиеся десятилетиями научные сведения о море, его обитателях и отдельных экосистемах, которые вскоре могут стать просто бесполезными. Авторы нового исследования рассказали о проблеме в статье на портале Рhys.org.

Долгие годы, десятилетия ученые и исследователи со всего мира собирали данные о взятых под охрану морских экосистемах (заповедниках) с большим биоразнообразием и играющих ключевую роль в жизни отдельных регионов планеты. Одним из таких заповедников, приковавшем внимание исследователей на долгие годы, стали Сейшельские острова, но 1998 году пострадало от обесцвечивания около 90% коралловых рифов в этом регионе. С тех пор ученые узнали, что отбеливание происходит, когда моря становятся слишком теплыми, в результате чего кораллы изгоняют свои разноцветные водоросли. Это нарушает экосистему, уменьшает доступность пищи и жилья для многих видов рыб, что негативно отражается на всей пищевой цепочке. Некоторые коралловые рифы способны восстанавливаться со временем, но достичь былого биоразнообразия им уже не удается, вместе с этим пропадает, становится бесполезной собранная ранее трудом многих ученых база знаний о конкретном регионе.

В своем исследовании ученые взяли данные за 20-летний период (включается обесцвечивание 1998-го) о наблюдении за 21 рифом, чтобы понять, насколько с тех пор изменились рифы и как эти изменения отразились на других морских заповедниках. Было отмечено, что хоть наблюдаются некоторые восстановительные процессы, но в целом картина потери коралловых рифов негативно отражается на биоразнообразии, включая сокращение как числа видов, так и количества хищников, поживавших в некогда кишащих рыбой водах.

Ученые предлагают создавать новые заповедники, где температура воды повышается не так стремительно, а также в местах, где рифы имеют потенциал для восстановления. В итоге исследователи в очередной раз призвали сделать все возможное, чтобы сократить выбросы парниковых газов, усиливающих глобальное потепление. Также было указано на негативную роль прибрежного земледелия, из-за которого в океан в больших количествах попадают вредные химические вещества.