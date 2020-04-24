 

Новый внедоржник Cadillac Escalade получил удлиненную версию

24.04.2020, 15:42, Новости дня

Американская компания Cadillac официально презентовала удлиненный внедорожник Escalade ESV.

Автомобиль получил платформу от пикапа Chevrolet Silverado, длина стала больше на 38,4 сантиметра. Известно, что под капотом данного автомобиля установлен 6,2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 426 л.с. мощности. Также покупателям предложат улучшенную модификацию с 3-литровым дизельным агрегатом, который выдает 281 л.с. мощности.

Новинка отличается 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. В продажу одновременно поступят модификации с задним и полным приводом. В салоне установлен передовой экран состоящий из трех дисплеев, общая диагональ которых достигает 38 дюймов. Удлиненный внедорожник будет продаваться на рынке по цене от 80,4 тысяч долларов.



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