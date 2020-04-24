 

Новый спикер американского здравоохранения удалил расистские твиты о китайцах

24.04.2020, 15:35, Новости дня

Новый официальный представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Майкл Капуто ранее публиковал твиты, содержавшие расистские высказывания о китайском народе, пишет CNN. Однако после недавнего назначения на должность он удалил почти все свои посты, размещённые в социальной сети ранее 12 апреля.


Reuters

Новый официальный представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Майкл Капуто в серии теперь уже удалённых твитов публиковал расистские и уничижительные комментарии о китайском народе, пишет CNN.

Капуто, который работал в предвыборном штабе Дональда Трампа в ходе президентской гонки 2016 года, активно пользуется соцсетью Twitter и ранее часто постил твиты, содержавшие оскорбления и сквернословие.

На прошлой неделе его назначили помощником секретаря по связям с общественностью в Министерстве здравоохранения и социальных служб — ведомстве, которое играет центральную роль в усилиях федерального правительства по борьбе с пандемией коронавируса. После этого назначения он удалил почти все свои посты в Twitter, опубликованные ранее 12 апреля этого года.

CNN с помощью интернет архива The Wayback Machine смог изучить 1300 удалённых твитов и ретвитов, опубликованных им с конца февраля до начал апреля. Многие из них касались быстро распространяющегося коронавируса.

В некоторых его публикациях звучат похвалы в адрес официальных лиц США. Однако есть и другие твиты, в которых фигурируют теории заговора и делаются противоречивые заявления, направленные против предполагаемых критиков администрации Трампа.

Так, 12 марта в серии твитов Капуто, реагируя на необоснованную конспирологическую теорию о том, что Соединённые Штаты привезли коронавирус в Ухань, написал в социальной сети следующее: «Миллионы китайцев перед едой для большего аппетита высасывают кровь из бешеных летучих мышей и поедают задницы муравьедов».

Новый представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США ранее также использовал свой аккаунт в Twitter для агрессивной атаки на демократов и СМИ.

Так, например, он сравнил одного журналиста, у которого произошла ожесточённая дискуссия с американским президентом, с мужским половым органом. А 8 марта Капуто высказал мнение о том, что демократы, возможно, пытаются добиться смерти сотен тысяч американцев от коронавируса, чтобы с помощью этой стратегии одержать победу над Трампом.

В ответ на запрос CNN Капуто ответил, что его не волнует найденная каналом информация об удалённых им твитах. Он также добавил, что подтирает историю своих сообщений каждый месяц.

«Я поступаю так, поскольку это сводит людей с ума», — отметил Капуто.

В защиту своего поведения в соцсети он заявил, что таким образом защищал президента Трампа. Однако он также добавил, что теперь стал «слугой американского народа».

«Некоторые, возможно, будут разочарованы, но мои твиты теперь будут иными», — подчеркнул Капуто.



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