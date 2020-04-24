Скандалы: Присяжные не зря поверили «Меньшевику»

24.04.2020, 15:33, Разное

Апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор бывшему хозяину и гендиректору кондитерской фабрики Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве работника ЧОПа и избиении

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе оправдательный приговор бывшему хозяину и гендиректору кондитерской фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве работника ЧОПа и избиении. В апелляционном представлении прокурор потребовала отменить оправдательный вердикт присяжных на том основании, что защита постоянно нарушала Уголовно-процессуальный кодекс, в частности пыталась довести до них недопустимые сведения. Однако адвокатам удалось убедить судейскую коллегию апелляционного суда в отсутствии нарушения, поскольку разъяснениями Верховного суда данные обстоятельства отнесены к допустимым доказательствам.

Из оглашенного в суде представления прокурора Татьяны Минаковой следовало, что надзор считает вердикт присяжных Мосгорсуда незаконным и необоснованным, поскольку в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции защита постоянно нарушала требования Уголовно-процессуального кодекса. Это выразилось, по мнению госпожи Минаковой, в давлении Ильи Аверьянова и его защитников на присяжных с целью донесения до них сведений, не относящихся к компетенции членов коллегии. В частности, о том, что в ходе конфликта на фабрике «Меньшевик», произошедшего 27 декабря 2017 года, когда на нее в сопровождении приставов и сотрудников ЧОПа прибыли представители нового собственника — ООО ДХА, которые пытались выселить Илью Аверьянова, тот оказал сопротивление, посчитав, что это рейдерский захват.

В результате завязавшейся потасовки господин Аверьянов смертельно ранил из «Сайги» сотрудника ЧОПа Алексея Осипова, в связи с чем был обвинен Следственным комитетом России в убийстве (ст. 105 УК РФ). С попыткой рейдерского захвата Илья Аверьянов пытался связать и второй эпизод своего дела. По нему подсудимый обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). По версии следствия, в 2010 году обвиняемый избил работника другого предприятия Анатолия Московина за то, что тот, проходя мимо фабрики «Меньшевик», поджег тополиный пух, скопившийся на тротуаре. Решив, что господин Московин хочет поджечь кондитерское производство, Илья Аверьянов накинулся на него с кулаками.

Добиваясь отмены оправдательного вердикта и приговора, прокурор указала, что были допущены и нарушения при отборе присяжных. Так, по ее словам, в ходе формирования коллегии сторонами были заявлены письменные отводы кандидату №4. Однако судья не дал по ним ответа, просто вычеркнув кандидата из списка. По мнению прокурора, это было необоснованным.

Отвечая на обвинения прокурора, адвокат Андрей Бастраков сослался на протокол судебного заседания Мосгорсуда. Из него следовало, что обрывочные высказывания господина Аверьянова не дали возможности присяжным до конца понять мотивы действий подзащитного. Кроме того, заявил адвокат, в случаях, когда его подзащитный пытался нарушить порядок проведения заседания, председательствующий останавливал его, не давая изложить свою версию событий, произошедших на фабрике. При этом просил присяжных не принимать во внимание сказанное подсудимым. Защитник также указал, что судья не обязан был давать ответ на заявленные отводы кандидату в присяжные, зато имел полное право вычеркнуть того из списка. Как отметил господин Бастраков, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, основанием для отмены приговора является вынесение решения незаконным составом суда или вердикта незаконным составом коллегии присяжных, но прокурор на это не сослалась. Значит, заявил адвокат, даже если признать, что при отборе было допущено нарушение, это не может служить основанием для повторного рассмотрения дела.

Доводы защиты убедили членов судейской коллегии, которая оставила в силе оправдательный приговор Илье Аверьянову, получившему право на реабилитацию. Однако адвокат Бастраков заявил “Ъ”, что этот вопрос с подзащитным они еще не обсуждали.

Алексей Соковнин