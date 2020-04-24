Количество инфицированных коронавирусом в Турции превысило 100 тыс.

24.04.2020, 15:30, Новости дня

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции превысило 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Первый случай коронавируса в стране был зарегистрирован полтора месяца назад – 10 марта. По состоянию на 15.30 24 апреля в Турции подтверждено 101 790 случаев заражения (3116 – за последние сутки), из них скончались 2491 человек (115 – за последние сутки), выздоровели 18 491 (+2014).

Таким образом, Турция стала седьмой страной в мире, в которой общее число подтвержденных случаев инфицирования превысило отметку в 100 тыс. Больше инфицированных только в США (869,1 тыс.), Испании (219,7 тыс.), Италии (189,9 тыс.), Франции (159,4 тыс.), Германии (153,3 тыс.) и Великобритании (139,2 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Общее количество инфицированных в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, превысило 2,72 млн (из них умерли 191,6 тыс, выздоровели 748,8 тыс.).