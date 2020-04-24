 

В The National Interest российский вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» назвали «летающим танком»

24.04.2020, 15:30, Разное

В материале, недавно опубликованном на страницах зарубежного издания The National Interest, автор оценил российский вертолёт Ка-50. Обозреватель Калеб Ларсен считает, что применённые разработчиками в «Чёрной акуле» решения сделали аппарат настоящим «летающим танком».
Вертолёт Ка-50 создан на соосной основе. Установленные два вращающихся в противоположных направлениях винта вместо одного хвостового позволили добиться большей манёвренности в сравнении с аналогами. Журналист издания The National Interest упоминает также о довольно редкой для вертолётов системе катапультирования пилота, применяющейся в «Чёрной акуле». Для этого сначала при помощи встроенной взрывчатки разрушаются несущие винты, а затем уничтожается кабина. Кроме всего прочего, Ка-50 способен нести на борту 30-миллиметровую пушку и несколько ракет класса «воздух-земля», и хотя орудие не поворачивается свободно, тем не менее обладает высокой точностью поражения цели.

Также автор статьи в NI оценил мощную броню, защищающую Ка-50 «Чёрная акула» от ударов с земли. К примеру, кабина может выдерживать попадание 23-миллиметрового снаряда, а фонарь – 12,7-миллиметрового. В совокупности все применённые решения, по мнению обозревателя, позволяют называть российский вертолёт «летающим танком» – компактным, мощным и малоуязвимым, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».



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