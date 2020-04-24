Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению

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24.04.2020, 15:30, Новости дня

Раздача денег жителям РФ приведет к «взрыву» инфляции, уверена глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990 годы. Это приведет к «взрыву» инфляции и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить», – сказала она, информирует ТАСС.

При этом регулятор поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и граждан в текущей ситуации, отметила руководитель ЦБ. Однако она подчеркнула, что такие выплаты не стоит путать с «вертолетными деньгами», передает РИА «Новости».

Термин «вертолетные деньги», или «деньги с вертолета», родился из работы американского экономиста Милтона Фридмана 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. Целый ряд стран такую меру поддержки из-за коронавируса сейчас реализует, в частности США и Япония.

Ранее Набиуллина заявила, что смягчение ограничительных мер на работу предприятий в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, привело к стабилизации и даже небольшому экономическому росту.



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