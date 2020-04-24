Зеленский поручил рассмотреть возможность страхования украинских медиков, работающих с людьми, инфицированными COVID-19

24.04.2020, 15:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 поручил рассмотреть возможность страхования украинских медиков, работающих с людьми, которые инфицированы коронавирусом. Об этом 24 апреля говорится на сайте Офиса президента.

На совещании главе государства сообщили об инициативе председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, который за свой счет застраховал 99 медиков от инфицирования коронавирусом.

“Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находят хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине”, – подчеркнул Зеленский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего по состоянию на утро 24 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент уже выздоровел.