Путин поручил обеспечить стабильную работу российского автопрома

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24.04.2020, 15:30, Новости дня

Необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли России, сообщил президент Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома.

Это должно касаться всего цикла, от производства до продажи автомобилей, подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

Глава государства попросил правительство и регионы принимать взвешенные решения по автопрому.

Также президент поручил правительству подумать над вопросом о переносе срока уплаты утилизационного сбора автоконцернами.

«Что касается переноса утилизационного сбора, то я прекрасно понял, что сказал президент компании «АвтоВАЗ», здесь с переводом было все нормально. Прошу правительство подумать над этим и сделать соответствующие предложения», – сказал Путин.

В ходе совещания он поручил правительству направить дополнительно 6 млрд рублей на программы льготного лизинга. Он отметил, что автопредприятия с локализацией производства в РФ также получат поддержку.

Путин поручил дополнительно направить в 2020 году 7 млрд рублей на льготные кредиты в автопроме. Глава государства отметил, что дилерская автосеть должна заработать, как только появится возможность, они должны стать одними из первых предприятий, которые откроются после ограничений.

Ранее Путин заявил о поддержке для автопрома. По его словам, многие компании в один момент оказались в жестких условиях из-за коронавируса. 



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