 

Тимур Батрутдинов признался в любви к Кэмерон Диаз на её странице в Instagram

24.04.2020, 15:30, Разное

Российский комедийный актёр и телеведущий Тимур Батрутдинов прокомментировал новый Instagram-пост голливудской кинозвезды Кэмерон Диаз, недавно впервые ставшей мамой. Вид 47-летней знаменитости «без фильтров» разочаровал многих её поклонников, но не резидента Comedy Club, который оставил на её странице восторженный отзыв.
Батрутдинов в своём комментарии назвал Кэмерон Диаз «баснословно неимоверной девушкой» и добавил – «Из РФ с любовью». Возможно, юморист без ума от обаятельной актрисы ещё с тех пор, когда она пребывала на пике своей славы. Мало кто тогда мог устоять перед молодой артисткой, исполнившей главные роли в таких известных лентах, как «Маска», «Ванильное небо», «Ангелы Чарли».

Ранее Тимура Батрутдинова снова заподозрили в любовных отношениях с «поющей телеведущей» Ольгой Бузовой.



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