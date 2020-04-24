 

В Дагестане задержали организатора экстремистской ячейки

24.04.2020, 15:25, Новости дня

В Дагестане задержали активного сторонника экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ), пропагандировавшего отказ от светской формы правления и создание исламского государства, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Обыск в доме подозреваемого сняли на видео.

 

Задержанный, как уточнили в СКР, вербовал новых членов группировки и координировал их деятельность, требуя всячески попирать светские законы и отвергать институты гражданского общества, дабы создать на территории РФ "чистое" государство, живущее по мусульманским нормам.

В доме подозреваемого были обнаружены семь экземпляров псевдорелигиозной литературы и множество электронных книг экстремистского характера. Меру пресечения ему в ближайшее время изберет суд.

"Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ) возникла около 50 лет назад в Египте, название группировки переводится как "Обвинение в неверии и переселение" и в целом описывает главные цели ее членов — отказ от норм современного светского общества и совершение своего рода исхода в правовой плоскости к ценностям ислама.



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