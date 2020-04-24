Экс-футболист Рой Кин против понижения зарплат игроков

24.04.2020, 15:25, Новости дня

Бывший футболист сборной Англии и капитан клуба "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал ведущим игрокам премьер-лиги категорически отказаться от понижения зарплат. "Каждый заключил в свое время контракт и деньги, по нему причитающиеся – личное дело футболиста", — считает Кин.

Не только в английском высшем дивизионе, но и в большинстве топ-чемпионатов Европы идет процесс добровольного снижения зарплат футболистов, которые с помощью подобного жеста помогают своим командам пережить кризис. Однако Кин не считает необходимости для клубов экономить на зарплатах при наличии богатых владельцев. Экс-игрок советует футболистам не поддаваться давлению своих работодателей и прессы.

"В большинстве крупных клубов игроки оказались под давлением, — цитирует бывшего футболиста Sky Sports. – И я знаю, что на спортсменов оказывают давление. Но я скажу так – это не ваше дело, что они делают со своей зарплатой. Каждый получает свои деньги, и дальше может быть щедрым, но только если захочет Я думаю, что игроки не должны испытывать это давление со стороны клубов и прессы".

"Они заключили контракты, и контракт с клубом – личное дело каждого. Думаю, это полная ерунда, когда говорят, что все игроки должны согласиться на понижение зарплат. Все очень индивидуально. И я очень удивлен, как много людей набрасываются с критикой на игроков. Еще раз скажу — это не ваше дело", — говорит бывший капитан "МЮ".

При этом Кин призывает разделять команды с богатыми владельцами и клубы из низших дивизионов: "Естественно, что клубы-середняки и те, кто с трудом выживает в новых условиях, будут вынуждены идти на жертвы. Но мой совет игрокам из топ-клубов с большими деньгами: не идите на уступки".