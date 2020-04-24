В борьбе с COVID-19 переливание плазмы – метод эффективный, но узкий

24.04.2020, 15:25, Новости дня

В эфире программы "60 минут" главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко рассказала об успешном использовании в борьбе с COVID-19 метода переливания плазмы крови от выздоровевших коронавирусных пациентов.

"У нас пока прошло 16 трансфузий донорской плазмы. Мы однозначно видим результат, в том числе у крайне тяжелых категорий больных. Пациенты очень быстро выходят из тяжелых состояний", — отметила Лысенко, добавив, что на сегодня никаких осложнений от процедуры не зафиксировано.

Также она сообщила, что крайне тяжелых пациентов с применением этой методики удалось стабилизировать. "Мы надеемся, что они пойдут на поправку. А часть пациентов, которые до переливания были в состоянии средней тяжести, уже находятся дома", — уточнила врач.

Лысенко особо подчеркнула, что любой метод, связанный с переливанием донорской крови, не может быть широко распространен, потому что количество доноров ограничено. После перенесенного заболевания человек только через две недели может стать донором. Но таких людей на данный момент не очень много.

Кроме того, главврач больницы прокомментировала заявление американских коллег о том, что практически все пациенты, попадающие на ИВЛ, обречены. "Нельзя говорить, что все, подключенные к ИВЛ, погибают, но смертность высокая. Еще в самом начале наблюдений мы отметили такую тенденцию, однако статистики и доказательной базы у нас пока нет", — сказала Лысенко.

В связи с этим, уточнила она, было принято решение пойти по пути недопущения перехода пациентов к необходимости проводить инвазивную вентиляцию легких. Таким образом на ИВЛ попадает небольшой процент от общего числа больных.

По словам главврача, на сегодняшний день в 52 больнице на ИВЛ находятся 62 пациента, а всего развернуто 110 реанимационных коек.

В заключение Марьяна Лысенко еще раз напомнила, что есть нелекарственные и немедицинские методы борьбы с пандемией – это, прежде всего, самоизоляция, способная прервать патологическую цепь распространения инфекции.

По сообщению оперативного штаба, за последние сутки от коронавируса в Москве скончались 37 человек, а по РФ в целом число летальных исходов составило – 60. Всего в стране заразились COVID-19 5949 человек. Общее число инфицированных во всех регионах сейчас составляет 68,6 тысячи. При этом за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 677 человек, за весь период – 5568.