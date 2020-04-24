Названы симптомы «легкого» коронавируса

24.04.2020, 15:16, Новости дня

Петербургские врачи назвали четыре первых симптома, по которым можно распознать у себя «легкую» форму коронавируса.

Исследования показывают, что типичных симптомов коронавируса три: высокая температура, кашель (чаще сухой) и одышка. Однако есть восемь других первых признаков заболевания, которые также часто наблюдаются у тех, у кого обнаружили инфекцию – это боли в мышцах и головные боли, спутанность сознания, диарея, кровохарканье, сердцебиение, тошнота и даже рвота, передает «Царьград».

Петербургские медики составили сборник, в котором указали и четыре важных симптома, по которым можно распознать «легкую» форму COVID-19. Отмечается, что при легком течении болезни температура тела не превышает 38,5 градуса.

Кроме того, зараженные чувствуют легкую слабость, кашель и боли в горле.

При заболевании COVID-19 средней тяжести и температура выше, появляется одышка, частота дыхательных движений свыше 22 в минуту.

Отмечается, даже легкое течение заболевания – это не повод расслабляться. Медики предупреждают, что при первых признаках необходимо обращаться к врачам, вызывать их на дом и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Ранее стало известно о нетипичных симптомах коронавируса.