 

Пережившая «испанку» 106-летняя женщина вылечилась от коронавируса

24.04.2020, 15:16, Новости дня

Жительница испанского городе Алькала-дель-Валье Ана дель Валье, пережившая в 1918 году пандемию испанского гриппа, в 106 лет заразилась коронавирусом и несколько дней назад выздоровела.

Валье родилась в 1913 году и в пятилетнем возрасте пережила эпидемию смертельного испанского гриппа, который унес жизни десятков млн человек, информирует испанская газета The Olive Press.

По словам невестки женщины Паки Санчес, инфекцию в дом принесла сестра, после чего заболели все члены семьи.  

Уточняется, что последние семь лет Ана дель Валье живет в доме престарелых, где ее часто навещали родственники. В марте стало известно, что женщина, 60 ее соседей и 20 сотрудников заразилась коронавирусом.

По информации The Yucatan Times, женщина тяжело переносила болезнь и попала в реанимацию, однако затем пошла на поправку. Несколько дней назад ее выписали из больницы. Она стала старейшей жительницей Испании, выздоровевшей после коронавируса. 

Ранее в Бразилии ветеран Второй мировой войны 99-летний Эрнандо Армелиндо Пивета выздоровел от COVID-19. 



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