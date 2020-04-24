Эксперт: Экономика РФ устойчива как никогда ранее

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24.04.2020, 15:11, Новости дня

«Резервы Фонда национального благосостояния в совокупности с низким уровнем государственного долга гарантируют бюджетной системе РФ устойчивость. Запас прочности российской экономики сейчас высок как никогда ранее», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Вотинов, рассуждая об устойчивости российской экономики в период кризиса.

«За последнее время в РФ были достигнуты условия, которые обеспечивают устойчивость к внешним шокам, – сказал сотрудник Центра макроэкономических исследований НИФИ Антон Вотинов. – Во-первых, Банк РФ успешно перешел к политике таргетирования инфляции. Стабильно низкая инфляция – это важное условие для предсказуемости экономического роста».

Во-вторых, продолжил эксперт, отказ от политики фиксированного валютного курса в пользу плавающего увеличил гибкость экономики, что также является важным фактором макроэкономической устойчивости.

«Действие бюджетного правила, согласно которому происходит накопление налоговых поступлений от нефтегазового экспорта в Фонд национального благосостояния (ФНБ), или использование денег ФНБ в случае низких цен на нефть, также снизило чувствительность курса рубля к конъюнктуре цен на нефть», – подчеркнул сотрудник Центра макроэкономических исследований НИФИ.

«Наконец, за счет работы упомянутого бюджетного правила были накоплены существенные резервы в ФНБ, что в совокупности с низким уровнем государственного долга гарантирует устойчивость бюджетной системы. Все указанные факторы в совокупности позволяют утверждать, что запас прочности у РФ сейчас высок как никогда ранее», – заключил Антон Вотинов.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов Deutsche Bank, ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть Urals 15 долларов за баррель. Немецкие аналитики полагают, что если Urals будет стоить 30 долларов, то средств ФНБ хватит приблизительно на шесть лет.

На данный момент в Фонде национального благосостояния имеется около 120 млрд долларов, ликвидная часть ФНБ по текущему курсу составляет порядка 9 трлн рублей.

Напомним, 22 апреля цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель.

Также сообщалось, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ.



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